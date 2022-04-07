Gönül Dağı'nın Ramazan'ı bağrını açık bırakan tarzıyla şoke etti! 'Asuman sevgiline sahip çık..'

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, son pozları ile herkesi şaşırttı. Hayranları, "Dizideki Ramazan'la alakan yokmuş" yorumlarını ardı ardına sıraladı.

TRT 1 ekranlarının en sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizide birbirinden yetenekli oyuncular yer alırken, Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ise göz dolduruyor.

Ramazan'ın en saf, masum ve eğlenceli hallerini diziye yansıtan Süvarioğlu, herkesin gönlünde taht kurdu.

Aşkından vazgeçmeyen inatçı halleri ve hayat karşı olan neşesi ile sevilen Ramazan, Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar ile oldukça iyi bir uyum sergiliyor.

Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun uyumları ile birlikte karakterlerindeki güzellikler gündem olurken Süvarioğlu, Instagram pozlarıyla ortalığı yıktı.

23 Eylül 1990 yılında Konya'da dünyaya gelen Süvarioğlu, 2019 yılında Masal Çiçeği ve Yüzleşme isimli dizilerde yer aldı.

Diğer Yarım, Ölene Kadar, The Protector, Bartu Ben, Fractured, Değişen Dünyaya Karşı, Yüzleşme, Kronoloji, Yarım Kalan Aşklar gibi projelerde yer alan Süvarioğlu, sosyal medya üzerinden dizidekinden farklı bir imaj çizdi.

Cihat Süvarioğlu'na beğeni yağdı

Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan karakteri, Gönül Dağı'nın en sevilen yüzlerinden birisi. Diziye ayrı bir hava katan Ramazan, eğlenceli ve bir hayli komik.

Bu karakteri canlandıran yakışıklı oyuncu Süvarioğlu ise kariyerinin bir anlamda zirvesine çıktı. Çünkü Ramazan karakteri reyting rekorları kıran dizi sayesinde yukarılara taşındı.

Dizi dışında da sosyal mecra üzerinden takip edilen Süvarioğlu, son pozları ile olay oldu.

Mavi bir ceket ve beyaz gömleği ile dikkatleri üzerine çeken Cihat Süvarioğlu, dizidekinden oldukça farklı bir görüntü çizdi.

Yüzüğü ve gözlükleri ile yakışıklılığına yakışıklılık katan Süvarioğlu'nun rol arkadaşı Asuman'a gönderme yapılarak, "Asuman sevgiline sahip çık" denildi.