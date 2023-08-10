Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu bakın aslen nereliymiş! İşte Cihat Süvarioğlu'nun memleketi.. Ünlü oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun hayatı merak ediliyor.

32 yaşında olan genç oyuncu Gönül Dağı dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti.

Cihat Süvarioğlu tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2014’ten itibaren sinema ve dizi filmlerde yer alarak ekran karşısına çıkmaktadır.

Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Cihat Süvarioğlu oyunculuk kariyerine ilk kez 2014 yılında yayınlanan 'Diğer Yarım' isimli dizide canlandırdığı İsmet karakteri ile başlamıştır.

32 yaşındaki oyuncu daha sonra sırasıyla Ölene Kadar, Yüzleşme ve Gönül Dağı dizilerinde rol alarak ekranlara çıkmıştır.

Cihat Süvarioğlu 23 Eylül 1990 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki oyuncu Gönül Dağı dizisindeki performansıyla son dönemin çok konuşulan isimleri arasında bulunuyor.