Gönül Dağı'nın Rıfat'ından yeni sezonun ilk karesi.. Bakın nereye gitmiş!

Gönül Dağı'nın resmi Twitter hesabından yeni bir kare paylaşıldı. Rıfat'ı canlandıran Hüseyin Sevimli'nin yer aldığı kare, yeni sezon öncesi dikkati çekti.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Rıfat'a hayat veren Hüseyin Sevimli, oyunculuğu ile göz doldurdu.

Gözleri görmeyen Meryem'i seven ve aşkıyla herkesi etkileyen Rıfat, sevdiğinin ameliyatı için kahvesini sattı.

Her şeyden çok sevdiği kahvesini satan ve Meryem'in görmesini sağlayan Kel Rıfat, terk edildi.

Terk edildikten sonra deliren ve kendisini dağlara vuran Rıfat, ekran başındaki seyirciyi gözyaşlarına boğdu.

Rıfat'ın yaralarını sarmak için Mihriban geldi. Başka köyden gelen ve Rıfat ile evlendiren Mihriban, sevgiyle Rıfat'ı iyileştirmeye çalıştı.

Ancak Meryem'in geri dönmesi her şeyi karıştırdı ve seyircinin sinirlerini bir kez daha bozdu.

Tüm bu gelişmelerle sezon finali veren Gönül Dağı'nın Twitter hesabından Rıfat'a dair yeni bir kare geldi.

Rıfat ve Mihriban yanyana

Paylaşılan yeni karenin 3. sezondan olduğu görülürken, Rıfat ve Mihriban'ın yanyana olması dikkati çekti.

Kendisini yeniden dağlara vurduğu ve iyileşmediği görülen Rıfat, Mihriban sayesinde ayağa kalkacak gibi duruyor.

Ancak yeni sezonda olayların seyri değişebilir. Rıfat'ın Meryem'i affetmesi durumunda Mihriban'a neler olacağı merak konusu.