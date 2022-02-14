Gönül Dağı'nın romantik aşığı Ramazan soluğu aşkının yanında aldı! İşte güzeller güzeli gerçek sevgilisi...

Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, sevgililer gününü es geçmedi. Sevgilisi Balca Yılmaz ile karesini paylaşan Süvarioğlu, gönderisine kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

TRT'nin sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı dizisi, ekranlarda rüzgar gibi esmeye devam ediyor.

Reyting rekorları kıran dizinin oyuncuları paylaşımlarına nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmezken, bazı isimler ise ön plana çıkıyor.

Bu ön plana çıkan isimlerden olan Cihat Süvarioğlu, Ramazan'ın en sempatik hallerini seyirci ile buluşturuyor.

Ramazan karakteri hem oldukça hem fazlası ile aşık hem de fazlası ile iyi bir karakter olarak görülüyor.

Asuman'a olan büyük aşkı sayesinde de gönüllerde taht kuran Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu, gerçek hayatında da tam bir aşık...

Ünlü oyuncu Süvarioğlu, uzun bir süredir bir hayli güzel olduğu görülen Balca Yılmaz ile birliktelik yaşıyor.

Yeni yılı sevgilisi ile Almanya'da karşılayan Cihat Süvarioğlu, sevgililer gününü ise es geçmedi ve kutladı.

CİHAT SÜVARİOĞLU'NDAN AŞK DOLU PAYLAŞIM

14 Şubat Sevgililer Günü'nü es geçmeyen ve Balca Yılmaz ile olan karesini sosyal medyadan paylaşan Cihat Süvarioğlu, gönderisine ayrıca kalp emojisi koydu.

Ünlü oyuncunun paylaşımı hayranlarının beğenisini kazandı ve bolca "Mutluluklar" mesajları geldi.

Asuman'a hayat veren partneri Hazal Çağlar ile yakıştırılan Cihat Süvarioğlu'nun mutluluğu gözlerinden okunurken, Balca Yılmaz ile birbirilerine olan benzerlikleri ise dikkatleri çekti.

Eskisine oranla sevgilisi ile daha fazla fotoğraf paylaşmaya başlayan Cihat Süvarioğlu, yaz aylarında da soluğu Balca Yılmaz'ın yanında almıştı.

İŞTE CİHAT SÜVARİOĞLU'NUN 14 ŞUBAT PAYLAŞIMI