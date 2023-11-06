Gönül Dağı'nın Selami'si meğer o isimle evliymiş! Eşi sesiyle büyülüyor.. Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Selami karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Eser Eyüboğlu'nun eşi de ünlü çıktı. İşte Eser Eyüboğlu'nun eşi..

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TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nın oyuncuları sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kitliyor.

Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini konu alıyor. Her bölümü ile izleyiciden tam not alan dizi hikayesiyle büyük beğeni topluyor.

Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini canlandıran oyuncu Eser Eyüboğlu, dizinin en sevilen oyuncuları arasında bulunuyor.

Eser Eyüboğlu'nın özel hayatı dizinin hayranları, tarafından merak ediliyor. Eser Eyüboğlu'nun eşinin şarkıcı olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

18 Mayıs 1984 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Eser Eyüboğlu, Bilkent Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.

Eser Eyüboğlu'nun sektöre ilk girişi bir program sayesinde olmuştur. Benzemez Kimse Sana isimli programa yarışmacı olarak katılan Eyüboğlu, başarılı performansı ile kendini göstermiştir.

Eser Eyüboğlu'nun çıkış yapmasını sağlayan rollerden biride Doksanlar dizisinde canlandırdığı Necmettin karakteridir.

Eşi de ünlü çıktı

Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden oyuncu Eser Eyüboğlu, 2015 yılında Zeynep Eyüboğlu ile dünyaevine girdi.

Eşi gibi sanatçı olan Zeynep Eyüboğlu, sesiyle büyülüyor. Zeynep Eyüboğlu, 'Doğa İçin Çal' kliplerindeki performansı ile dikkat çekmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren Eser Eyüboğlu ve Zeynep Eyüboğlu'nun ikiz çocukları bulunuyor. Ünlü çift çocukları ile verdikleri pozlarını, takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte, Eser Eyüboğlu'nun eşi Zeynep Eyüboğlu..