Gönül Dağı'nın Selami'sinden bomba video! Arabada bakın hangi çift var...

Gönül Dağı'nın Selami'sinden bomba video! Arabada bakın hangi çift var...

Gönül Dağı dizisinde yer alan Eser Eyüboğlu, Serkan Kuru ve Zümre Meğreli'nin arabada çektikleri video sosyal medyada olay oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, iki sezon boyunca sımsıcak hikayelerle evlere konuk oldu.

Zaman zaman güldüren zaman zaman ise ağlatan dizi, sezon finalinde herkesi heyecanlı bir yerde bıraktı.

Ramazan ve Asuman'ın evliliği, Doktor Kenan ile Elif'in aşkı sevindirirken, Dilek'in ölümü ise yürekleri dağladı.

Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılmasından sonra yeni sezon için dinlenen oyuncular, sete gelmeye başladı.

Gönül Dağı ekibi birbirinden güzel hikayeler için sete çıkarken, oyunculardan eğlenceli video ve fotoğraflar gelmeye başladı.

Yeni sezonda ElKen olarak boy göstermeye hazırlanan Zümre Meğreli ve Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu'nun "Dercesine" şarkısına klip çekti.

Eser Eyüboğlu ile birlikte keyifli anlara imza atan oyuncular, sosyal medyayı salladı.

Gönül Dağı ekibi bomba gibi geliyor

Eser Eyüboğlu'nun Selami karakterine hayat vermesi ve Dercesine şarkısı herkesi etkiledi. Youtube üzerinden yayınlanan şarkı milyonları görürken, oyuncular ise kayıtsız kalamadı.

Eser Eyüboğlu, Serkan Kuru ve Zümre Meğreli'nin arabada çektiği video, hayranları gülümsetti.

Eser Eyüboğlu videoya, "Sizce bu videoyu çekmemizi kim istemiş olabilir?" notunu düştü.

Eyüboğlu'nun yayınladığı videodaki Dercesine şarkısına, tüm hayranları eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Gönül Dağı'nın Selami'sinden bomba video İZLE