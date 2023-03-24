Gönül Dağı'nın Selma öğretmeni Melis Sevinç kimdir? Melis Sevinç hangi dizilerde rol aldı? Gönül Dağı dizisinin Selma öğretmeni Melis Sevinç hakkında aramalar hız kazandı. Peki kimdir Melis Sevinç? Hangi dizilerde rol aldı. İşte Melis Sevinç'in merak edilenleri..

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Selma öğretmen karakterine hayat veren oyuncu Melis Sevinç son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ünlü oyuncu Melis Sevinç bir çok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Gönül Dağı'nda sergilediği performans ile gündeme gelen oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Dizide köyü terk eden Selma Öğretmen, Divane'nin babası olduğunu öğrenmesinin ardından geri dönerek kasabada kalma kararı vermesiyle büyük bir sürprize imza atmıştı.

Dizinin hayranları Selma öğretmeni canlandıran Melis Sevinç hakkında aramalarına hız kazandırdı. Peki, kimdir Melis Sevinç? İşte hayatı ve rol aldığı projeler..

Melis Sevinç kimdir?

Melis sevinç 15 Aralık 1999 yılında dünyaya geldi. Üniversite okuduğu dönemde oyunculuk eğitimleri alan Melis Sevinç oyunculuk kariyerine Zalim İstanbul dizisi ile başladı.

Genç oyuncu 2022 yılında ise Hayaller ve Hayatlar dizisinde Lale karakterini hayat vererek adından söz ettirdi. Melis Sevinç son olarak ise Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Selma öğretmen karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.