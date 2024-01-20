TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Dizideki tüm karakterler geniş bir hayran kitlesi oluştururken, Selma Öğretmen karakteri büyük beğeni topluyor.
Milyonların kalbinde taht kuran Selma karakterine hayat veren Melis Sevinç, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında.
Oyunculuğu gibi güzelliğiyle de adından söz ettiren Melis Sevinç, son pozlarıyla beğeni topladı.
Cesur tazıyla nefes kesti
İddialı sokak tarzıyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından pozlarını peş peşe yayınladı.
O karelere yorum yağıyor...
Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Melis Sevinç, Gönül Dağı dizisiyle oyunculuğa adım attı. 24 yaşındaki ünlü oyuncu, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.