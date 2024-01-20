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Gönül Dağı’nın Selma’sı cesur pozlarıyla mest etti! "Taner bir kez daha aşık olacak"

Gönül Dağı’nın Selma’sı cesur pozlarıyla mest etti! "Taner bir kez daha aşık olacak" Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sevinç, sosyal medya pozlarıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun mini etekli pozları, takipçilerinden tam not aldı.