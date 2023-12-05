Gönül Dağı'nın tahtı sallanıyor! TRT düğmeye bastı TRT 1’in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinin tahtını sallayacak karar TRT’den geldi. Tam 4 dizi birden geliyor. İzleyiciler şimdiden heyecanlandı.

ensonhaber.com

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, kanalın izleyici kitlesini etkisi altına almaya devam ederken, kanaldan gelen yeni bir kararla dikkatleri üzerine çekti.

Kanalın heyecanla beklenen bu hamlesi, Gönül Dağı'nın tahtını sallayacak nitelikte…

Kanalın bu büyük hamlesiyle dizi dünyasında yeni bir rekabet dalgası başlayacak. TRT 4 yeni diziyle birden geliyor.

Kanalın bu yeni yapımlarıyla hangi hikayeleri izleyiciyle buluşturacağı ve yeni dizilerin hangi tarihte yayına başlayacağı ise merak konusu.

Aşka Tutsak dizisi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT 1, seyircilere dopdolu içerikler sunmaya hazırlanırken, kanalın yeni atağı dört yeni diziyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Bu yeni yapımlardan biri Vernant Dp imzalı ve "Aşka Tutsak" adı altında yayınlanacak dizi olacak. Yeni evli bir çiftin romantik hikayesini konu alan dizi, izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda tanınmış isimlerden Metin Balekoğlu yer alacak. Senaryosunu ise Nehir Aytamay kaleme alacak.

Kara Ağaç

TRT 1'in yeni dizi atağından biri olan "Kara Ağaç" adlı dizi, Motto Yapım imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin çekimlerinin Kapadokya ve Kayseri gibi büyüleyici bölgelerde gerçekleştirileceği belirtilirken, seyircilere farklı ve etkileyici bir görsel deneyim sunacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda deneyimli isimlerden Ufuk Hakan Eren yer alacak. Başrollerde ise Olgun Şimşek, "Celal Ağa" karakteriyle ve Emre Kıvılcım, "Celal Ağa"nın oğlu Ömer rolüyle izleyicilerle buluşacak.

Ağlayan Gelin

Bozdağ Film'in imzasını taşıyan yeni dizi "Ağlayan Gelin", seyircilere farklı bir hikaye sunmaya hazırlanırken, isminin değişebileceği konuşulan yapımın heyecanla beklenen oyuncu kadrosu açıklandı. Dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme alacak, yönetmenliğini ise Yıldız Aşanboğa üstlenecek.

Dizide başrollerden bazılarını üstlenecek oyuncular ise belirlendi. Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Meral Çetinkaya, Sinem Öztürk, Noyan Uzer, Sidar Tublek, Bala Atabek ve Ali Berk Reşitoğlu'nun dizide rol alacağı duyuruldu.

Fatih

TRT'nin gündemine damgasını vuracak dizilerden biri olan Fatih, Miray Yapım imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Şafak Bal'ın yöneteceği dizinin senaryosunu Ozan Bodur, Enes Şengönül, Cihan Bozkaya ve Fatih Güler kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alacağı belirtilen isimler arasında Serkan Çayoğlu, Fikret Kuşkan, Sinan Albayrak, Tuba Ünsal ve Ertuğrul Postoğlu'nun olduğu duyuruldu.