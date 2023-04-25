Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın aslen nereliymiş! İşte Berk Atan'ın memleketi.. Ünlü oyuncu Berk Atan'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran başarılı oyuncu Berk Atan'ın hayatı merak ediliyor.

31 yaşında olan genç oyuncu Gönül Dağı dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti.

2012 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Berk Atan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmektedir.

Berk Atan oyunculuk kariyerine ilk kez 2013 yılında yayınlanan Her Şey Yolunda isimli dizide canlandırdığı Selçuk karakteri ile başlamıştır.

Yakışıklı oyuncu daha sonra sırasıyla Altındağlı, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim, Cennet'in Gözyaşları ve Gönül Dağı dizilerinde rol alarak ekranlara çıkmıştır.

Berk Atan 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 31 yaşındaki oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.