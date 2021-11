Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın hangi ünlünün yeğeni çıktı! Meğer o manken...

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda rol alan oyuncu Berk Atan hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Atan, mankenlik döneminde fırtınalar estiren Ebru Destan'ın yeğeni çıktı.

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'in Bornova ilçeisnde dünyaya gelen Berk Atan, 11 yaşında futbola başladı ve 17-18 yaşlarındayken Altay futbol takımında kalecilik yaptı.

Daha sonra modellik yapmaya başlayan Atan, 2011 yılında Best Model of Turkey'e katıldı ve ''Gelecek Vaat Eden Manken'' olarak seçildi. 2012 yılındaki yarışmanın Best Model Of Turkey'i ise Berk Atan oldu.

GÜNEŞİ BEKLERKEN İLE ADINI DUYURDU

Oyunculuğa 2013 yılında rol aldığı ''Her Şey Yolunda Merkez'' adlı diziyle başlayan Atan, ardından ''Altındağlı'' adlı dizide boy gösterdi.

2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Güneşi Beklerken'' adlı dizide rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

EBRU DESTAN'IN YEĞENİ ÇIKTI

Şimdilerde başrolünü Gülsüm Ali İlhan'la paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan hakkında ortaya çıkan gerçek ise hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Atan'ın eski manken Ebru Destan'ın yeğeni olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Berk Atan ile halası Ebru Destan'ın benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.