Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan sevgilisiyle tatilde! Bir küs bir barışıklar..

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan sevgilisiyle tatilde! Bir küs bir barışıklar..

Aşklarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu birlikte tatile çıktı.

Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Berk Atan ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Berk Atan sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile başbaşa tatile çıktı.Geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklayan ikili bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek barışmışlardı.

Yeniden bir araya gelen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu tatile çıktı.

İlişkilerine kaldıkları yerden devam ünlü çift tatil sezonunu Çesme'de açtı.Denizde serin suyun keyfini çıkaran Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu uzun süre denizde birbirleri ile sohbet ettiler.

İşte Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'nun objektiflere yansıyan görüntüleri;