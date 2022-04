Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ı hiç böyle görmediniz! O halleri ağızları açık bıraktı...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner karakteriyle beğeni toplayan Berk Atan'ın yıllar önce verdiği pozlar sevenlerini adeta şoke etti.

Sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alan TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu'dan hikayeler taşıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken,Taner karakterini canlandıran Berk Atan da yıldızı parlayanlar arasında.

Adını ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde duyurduktan sonra Gönül Dağı ile kariyerinde zirve yapan Atan, performansı ve yakışıklılığı ile ilgi görüyor.

Şimdilerde sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Atan'ın yıllar önceki kareleri görenleri hayrete düşürdü.

BERK ATAN'IN MISS TURKEY POZLARI

Oyunculuğun yanı sıra mankenlik de yapan Berk Atan, 2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi.

Fiziği ve yakışıklılığı ile dikkatleri çeken Atan, yıllar geçtikçe daha da olgunlaştı.

Sevenleri tarafından yakından takip edilen Atan'ın Mıss Turkey zamanlarını görenler, şaştı kaldı.

İşte Gönül Dağı'nın Taner'inin yıllar önceki halleri...