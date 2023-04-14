Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın eski mankenin yeğeni olduğu ortaya çıktı! Meğer o isim halasıymış.. Ünlü oyuncu Berk Atan'ın eski mankenin yeğeni olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun halasını görenler gözlerine inanamadı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran başarılı oyuncu Berk Atan'ı eski mankenin yeğeni olduğu ortaya çıktı.

31 yaşında olan genç oyuncu Gönül Dağı dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topladı.

2012 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Berk Atan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmektedir.

Berk Atan oyunculuk kariyerine ilk kez 2013 yılında yayınlanan Her Şey Yolunda isimli dizide canlandırdığı Selçuk karakteri ile başlamıştır.

Yakışıklı oyuncu daha sonra sırasıyla Altındağlı, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim, Cennet'in Gözyaşları ve Gönül Dağı dizilerinde rol alarak ekranlara çıkmıştır.

Ebru Destan'ın yeğeni

26 Eylül 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berk Atan'ın eski manken ve oyuncu Ebru Destan'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Ebru Destan'ın Berk Atan'ın halası olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.