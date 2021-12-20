Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk gerçek annesini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Gönül Dağı dizisinde Veysel karakterine canlandıran Semih Ertürk, gerçek annesini paylaştı. Ertürk annesi ile poz verdiği kareleri paylaşırken, annesinin güzelliği ise herkesin beğenisini kazandı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk, herkesin dikkatini çekti.

Başrol oyuncuları arasında yer alan Ertürk, Veysel'in hüzünlü hayat hikayesini seyirciyle buluştu.

Hayalleri elinden alınmış ve babası ile sürekli sorun yaşayan Veysel, amcaoğullarıyla yaptıkları icatlarla yeniden hayata tutundu.

Cemile ile evlenen ve bir çocuğu dünyaya gelen Veysel'in hayatı, bir ağabeyinin olduğunu öğrenmesiyle değişti.

Bu hikayeyi başarı ile seyircisine geçiren Semih Ertürk, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden birisi.

Gerçek annesi ile fotoğraf paylaşan yakışıklı ve başarılı oyuncu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

SEMİH ERTÜRK'ÜN GERÇEK ANNESİ GEMÇ KIZLARI SOLLADI

Daha önce birçok projede yer alan ve Gönül Dağı sayesinde adını daha geniş kitlelere duyuran Semih Ertürk, annesi ile gündeme geldi.

Oyuncunun annesi ile verdiği pozlar takipçilerinin dikkati çekerken, annesinin güzelliği ise genç kızlara taş çıkarttı.

Ertürk'ün dizideki annesi Döndü'yü ise başarılı oyuncu Feyza Işık canlandırıyor.