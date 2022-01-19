Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Veysel karakteriyle adından söz ettiren Semih Ertürk'ün geçmişte aşk yaşadığı ismi duyanlar şaştı kaldı. Semih Ertürk, meğer ünlü bir balerinle birliktelik yaşamış..

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla da cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, oyuncu kadrosu ve içleri ısıtan sıcacık hikayesi ile büyük ilgi görüyor.

Yeni ve genç yüzlere de fırsat tanıyan Gönül Dağı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Semih Ertürk, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkati çekiyor.

Dizide hayat verdiği Veysel karakteriyle büyük bir üne kavuşan Semih Ertürk, özel hayatıyla gündeme geldi.

Genç oyuncunun geçmişte aşk yaşadığı ismi öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ESKİ AŞKI BALERİN ÇIKTI

Semih Ertürk'ün, geçmişte ünlü balerin İlayda Binzet ile birlikte olduğu iddia edildi.

1995 yılında İskenderun'da dünyaya gelen İlayda Binzet, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı olarak görev aldı.

Bale eğitiminin yanı sıra latin dansları ve jimnastik eğitimi alan Binzet, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümüne yatay geçiş yaptı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Binzet, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SEMİH ERTÜRK KİMDİR

1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semih Ertürk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Kariyerinin başlarındayken çeşitli reklam filmlerinde rol alan Ertürk, ekran macerasına 2015 yılında rol aldığı ''Yok Artık'' sinema filmiyle adım attı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Taner' karakterine hayat verdi.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Veysel karakteriyle izleyici karşısına çıkan Semih Ertürk, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor.