Gönül Dağı'nın Veysel'inin annesi genç kızlara taş çıkarttı! Gören ablası sandı: "Şaka mı bu?" Gönül Dağı dizisindr Veysel'e hayat veren Semih Ertürk'ün annesi, görenleri hayran bıraktı. Ertürk annesi ile verdiği pozları paylaştıktan sonra hayranlarından da övgü dolu yorumlar aldı.

14 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semih Ertürk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kamera önüne reklam çalışmaları ile çıkan Semih Ertürk, 2015 yılında Yok Artık isimli projede oynadı. Daha sonra popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' rolüne hayat veren Ertürk, Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstledi. Ünlü oyuncu dizide 'Said' karakterine hayat verdi ve senaryo gereği de diziden ayrıldı. Başarılı ismin asıl tanınması ise Gönül Dağı dizisi sayesinde oldu. 3 sezondur Gönül Dağı dizisinde Veysel'e hayat veren oyuncu, ününe ün kattı. Veysel karakterinin gönüllere girmesini sağlayan Semih Ertürk, annesi ile gündem oldu. Ertürk annesi ile poz verdiği kareleri paylaşırken, annesinin güzelliği ise herkesin beğenisini kazandı. Semih Ertürk'ün annesi ablası zannedildi Gönül Dağı sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Semih Ertürk, hatırı sayılır da bir hayran kitlesi elde etti. Sosyal mecra üzerinden takip edilen ve sevilen Ertürk, gerçek annesiyle poz verdi ve hayranlarından yorumlar aldı. Oyuncunun annesi ile verdiği pozlar takipçilerinin dikkati çekerken, annesinin güzelliği ise genç kızlara taş çıkarttı.