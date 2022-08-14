Gönül Dağı yeni sezondan ilk fotoğraf geldi! İşte o aşık olunası kare...

Efsane dizi Gönül Dağı'nın yeni sezon çekimleri başladı. 3. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin ilk karesini ise Taner'i canlandıran Berk Atan paylaştı.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk ve ikinci sezonuyla reyting rekorları kırdı.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, izleyenlerin kalbine dokunmayı başardı.

Sevginin ve aile olmanın en güzel halinin anlatıldığı dizi, ikinci sezonun finali ile yürekleri dağlamayı ve ağlatmayı başardı.

Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, senaryo gereği seyirciyle vedalaştı. İlhan'ın ayrılık sahnesi ve Taner'e hayat veren Berk Atan'ın oyunculuğu herkesi büyüledi.

Dilek'in bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetmesi ve Taner'in bebeğiyle yalnız kalması, sezona damga vurdu.

Oyuncular sezon finali ile tatile çıkarken, set ekibi ise dizinin yeni sezonu için hazırlıklara girişti.

Yine herkesi etkilemeye hazırlanan Gönül Dağı ekibi ve oyuncuları geçtiğimiz gün, 3. sezon için sete çıktı.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden diziden ilk kareyi ise Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Berk Atan yayınladı.

Gönül Dağı için geri sayım

Yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan Gönül Dağı, sete çıktı. Tatilden dönen oyuncular, soluğu Eskişehir'de aldı.

Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Gönül Dağı'nda Dilek karakterinin yerini kim alacağı ise tartışma konusu oldu.

Dilek karakterinin ölerek veda etmesiyle yalnız kalan Taner, yeni sezonda da birbirinden farklı hikayelerle seyirciyi hem ağlatacak hem de güldürecek.

Taner'e hayat veren başarılı oyuncu Berk Atan ise çekimlerden bir karesini sosyal medyadan yayınladı.

Yeni sezon hazır olduğunun ve bomba gibi döneceklerinin sinaylini veren Atan'ın karesine beğeni yağdı.

İŞTE YENİ SEZONDAN İLK KARE