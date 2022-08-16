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- Gönül Dağı'nın yeni sezonundan peş peşe kareler! İşte Taner ve bebeğinin son hali...
Gönül Dağı'nın yeni sezonundan peş peşe kareler! İşte Taner ve bebeğinin son hali...
- 16.08.2022 - 14:59
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, iki sezon boyunca sıcak hikayelerle evlerimize konuk oldu.
Bozkırda yaşayan insanların birbirinden farklı hikayelerini anlatan dizi, kadrosu ve konusuyla reyting rekorları kırdı.
Cumartesi günleri herkesi ekran başına kilitleyen Gönül Dağı, 3. sezonu ile yeniden ekrandaki yerini almaya hazırlanıyor.
Sezon finalinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin ölümüyle herkesi şaşırtan dizi, yeni sezonda da farklı hilkayelerle sevenlerini bir serüvene çıkaracak.
Yeni sezon çekimleri için Sivrihisar'a gide oyuncular, setteki ortama alışmaya ve videolar çekmeye başladı.
Yeni sezonun ilk konusu "Anne Kokusu" olurken, setten yeni kareler gelmeye ve sosyal medyadan yayınlanmaya başladı.
Dilek'in ölümüyle bebeğini tek başına büyütmek zorunda kalan Taner'in yer aldığı kareler, hayranlardan büyük ilgi gördü.
Gönül Dağı'ndan yeni kareler
Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Serkan Kuru, Zümre Meğreli, Berk Atan ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı kareler, herkesi sevindirdi.
3. sezona dair paylaşılan karelerde Taner ve bebeğinin yer aldığı anlar, duygulandırdı.
Dilek karakterinin yerini kimin alacağı bilinmezken, yeni sezonda yine hüzünlü anların yaşanacağı görüldü.
Yeni sezonda fırtına gibi esmeye hazırlanan Gönül Dağı, sevginin ve annesizliğin getirdiği yükleri seyircisine yansıtacak.
İŞTE 3. SEZON KARELERİ