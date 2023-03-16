Gönül Dağı'nın Zeynep'i dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! "Bizim başörtülü kıza ne oldu?" Olay kareler! Gönül Dağı dizisinde Elif Hemşire'nin kardeşi Zeynep'e hayat veren Güliz Albay, Instagram kareleri ile hayranlarını şaşırttı. Güzelliği ile göz dolduran Albay'ın bazı pozları ise hayranlarından yorum aldı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden farklı hikayeleri ve oyuncu kadrosu ile devam ediyor.

Üç sezondur yayınlanan dizi reytinglerde zirveyi bırakmazken, iç ısıtan hikayeleri ise izleyiciyi ekrana bağlıyor.

Yeni oyuncularla yoluna devam eden Gönül Dağı dizisinin bu sene final olup olmayacağı ise bilinmiyor.

TRT'nin en başarılı yapımı olan Gönül Dağı'nda Elif Hemşire'nin kardeşini canlandıran Güliz Albay ise şu sıralar pek gözükmüyor.

Sessiz, sakin tavırları ve ablasına destek vermesiyle dizide sevilen bir karakter olan Zeynep, seyircisinin gönlüne girmeyi başardı.

Zeynep karakterine hayat veren ve sempatik halleriyle dikkati çeken Güliz Albay, sosyal medyada ise olay oldu.

Güliz Albay görenleri büyüledi

Dizide canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan genç oyuncu Güliz Albay, Instagram hesabından hayatına dair karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Oyuncunun paylaştığı kareler dizinin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Hakkında

1997 yılında dünyaya gelen Güliz Ayla, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini Eflin isimli diziyle yaşayan Albay, sonrasında Yaralı Kuşlar dizisinde rol aldı.