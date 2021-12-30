Gönül Dağı'nın Zeynep'i sosyal medyayı salladı! O görüntüsünün diziyle alakası yokmuş...

Gönül Dağı'nın Zeynep'i sosyal medyayı salladı! O görüntüsünün diziyle alakası yokmuş...

Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Güliz Albay, Instagram kareleri ile hayranlarını şaşırttı. Güzelliği ile beğeni toplayan Albay, görenleri hayran bıraktı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı, her bölümüyle izleyicisinin sevgisini kazanıyor.

Reytinglerde her hafta birinci çıkan Gönül Dağı dizi, tanınmamış ve geç isimlere ise fırsat veriyor.

Bu isimlerden birisi olan ve Zeynep karakterine hayat veren Güliz Albay, Elif'in kız kardeşimi canlandırıyor.

Sessiz sakin tavırları ve ablasına destek vermesiyle dizide sevilen bir karakter olan Zeynep, seyircisinin gönlüne girmeyi başardı.

GÜLİZ ALBAY'IN INSTAGRAM GÜZELLİĞİ

Dizide canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan genç oyuncu Güliz Albay, Instagram hesabından hayatına dair karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Oyuncunun paylaştığı kareler dizinin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmıruna tutuluyor.

GÜLİZ ALBAY KİMDİR

1997 yılında dünyaya gelen Güliz Ayla, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini Eflin isimli diziyle yaşayan Albay, sonrasında Yaralı Kuşlar dizisinde rol aldı.

Henüz Instagram'da 9 bin takipçisi bulunan genç oyuncu, kabiliyeti ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.