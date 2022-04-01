Gönül Dağı'nın Zeynep'ini bir de Instagram'da görün, dizideki halinden eser yok! Görenler tanıyamıyor...

Gönül Dağı'nın Zeynep'ini bir de Instagram'da görün, dizideki halinden eser yok! Görenler tanıyamıyor...

Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Güliz Albay, Instagram pozlarıyla herkesi şaşırttı. Albay'ın karelerini görenler, ''Dizideki halinden eser yokmuş'' demekten kendilerini alamadı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicilerden tam not alan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya'nın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerini konu edinen dizide, en çok dikkat çeken karakterlerden biri de Elif Hemşire'nin kız kardeşi Zeynep oldu.

Anne ve babasız büyüyen, tüm zorluklara rağmen avukat olmayı başaran ve ablasına her daim destek olan Zeynep, sessiz, sakin tavırları ve mücadeleci ruhu ile dizinin en sevilen karakterlerinden biri olmayı başardı.

Zeynep karakterine ise aşarılı performansının yanı sıra masum güzelliğiyle de izleyicileri kendisine hayran bırakan genç oyuncu Güliz Albay hayat veriyor.

Rolü sayesinde büyük bir üne kavuşan Güliz Albay hakkında araştırma yapanlar sosyal medya paylaşımlarını gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

GÖNÜL DAĞI İLE PARLADI

1997 yılında dünyaya gelen Güliz Albay, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa ''Eflin'' adlı diziyle başlayan Albay, bu dizinin ardından Yaralı Kuşlar dizisinde boy gösterdi.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde rol alan genç oyuncu, kabiliyeti ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

PAYLAŞIMLARI DİKKATİ ÇEKTİ

Dizide hayat verdiği Zeynep karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Güliz Aybay, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkati çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Güliz Albay'ın Instagram'da 10 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Albay'ın Instagram hesabından paylaştığı pozları görenler ise hayrete düşürüyor. Dizide tesettürlü bir kıza hayat veren Albay, gerçek hayatında ise çok farklı.

Haliyle oyuncuya, ''Diziden çok farklıymış'', ''Diziyle alakası yok'', ''Zeynep sen misin'', ''Zeynep'e ne yaptın'' şeklinde yorumlar yapılıyor.