Gönül Yarası'nın suskun Melek'i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor...

Gönül Yarası filminde "Melek" karakteriyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu Ece Naz Kızıltan'ın son halini görenler, şaştı kaldı.

Başrollerinde Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in oynadığı Gönül Yarası filmi, Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı 2004 yapımı sinema filmi akıllara "Etek Sarı" türküsüyle kazındı.

Dünya karakterini canlandıran Meltem Cumbul ve Nazım karakterini canlandıran Şener Şen'in yollarının kesişmesiyle ilerleyen film, psikopat eski koca Halil ile acı dolu sahneleri ekranlara taşıyor.

Filmde o zamanlar minik bir kız olan Melek karakterini ise şimdilerde ekranlardan uzak olan Ece Naz Kızıltan canlandırdı.

Yavuz Turgul'un Eşkıya'da konuşmaktan vazgeçirdiği Keje, Gönül Yarası'nda Dünya'nın kızı Melek olarak karşımıza çıkıyor.

Melek, annesini sürekli babasından dayak yerken seyretmeye tepkisini susarak veriyor.

GÖNÜL YARASI'NIN MELEK'İ BÜYÜDÜ

Melek rolünü canlandıran Ece Naz Kızıltan, şimdilerde genç bir kız.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Kızıltan, 28 Şubat 1996 doğumlu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sinema ve televizyon eğitimi alan Kızıltan, başka bir projede yer almadı.

İşte Gönül Yarası'nın suskun Melek'inin son hali...