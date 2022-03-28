Petrol
109.43
-6.76%
Euro
16.28
-0.10%
Dolar
14.83
-0.04%
Altın
921.22
-1.36%
Borsa
2172
-0.14%
Bitcoin
704.582
5.29%
BTXN Coin
38.95
-4.37%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Gönül Yarası'nın suskun Melek'i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor...

    Gönül Yarası filminde "Melek" karakteriyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu Ece Naz Kızıltan'ın son halini görenler, şaştı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 21:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Yarası'nın suskun Melek'i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor...

    Başrollerinde Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in oynadığı Gönül Yarası filmi, Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alıyor.

    Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı 2004 yapımı sinema filmi akıllara "Etek Sarı" türküsüyle kazındı.

    Dünya karakterini canlandıran Meltem Cumbul ve Nazım karakterini canlandıran Şener Şen'in yollarının kesişmesiyle ilerleyen film, psikopat eski koca Halil ile acı dolu sahneleri ekranlara taşıyor.

    Filmde o zamanlar minik bir kız olan Melek karakterini ise şimdilerde ekranlardan uzak olan Ece Naz Kızıltan canlandırdı.

    Yavuz Turgul'un Eşkıya'da konuşmaktan vazgeçirdiği Keje, Gönül Yarası'nda Dünya'nın kızı Melek olarak karşımıza çıkıyor.

    Melek, annesini sürekli babasından dayak yerken seyretmeye tepkisini susarak veriyor.

    GÖNÜL YARASI'NIN MELEK'İ BÜYÜDÜ

    Melek rolünü canlandıran Ece Naz Kızıltan, şimdilerde genç bir kız.

    Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Kızıltan, 28 Şubat 1996 doğumlu.

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sinema ve televizyon eğitimi alan Kızıltan, başka bir projede yer almadı.

    İşte Gönül Yarası'nın suskun Melek'inin son hali...

    Gönül Yarası nın suskun Melek i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor... #1

    Gönül Yarası nın suskun Melek i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor... #2

    Gönül Yarası nın suskun Melek i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor... #3

    Gönül Yarası nın suskun Melek i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor... #4

    Gönül Yarası nın suskun Melek i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor... #5

    Gönül Yarası nın suskun Melek i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor... #6

    Gönül Yarası nın suskun Melek i büyüdü, koca kız oldu! Güzelliği dudak ısırtıyor... #7


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yatmadan yediği karışımın tarifini verdi
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yatmadan yediği karışımın tarifini verdi

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    23 yaşındaki oğlu keserle öldürdü
    3. Sayfa

    23 yaşındaki oğlu keserle öldürdü

    Görüş Bildir