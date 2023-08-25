Gönülleri fethetti! Livakovic hakkında bilinmeyen detay: Meğer transfer olmadan önce…

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Süper Lig’de 2’de 2 yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Altay Bayındır’ın vedası sonrası, bir süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic transferi taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı-lacivertli kulüp, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Zagreb'e 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İstanbul’a gelen Livakovic’in bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 28 yaşındaki file bekçisi Dünya Kupası’na da damga vurmuştu.

Uzun süredir beklenen transferde mutlu sona ulaşmasının yanı sıra Dominik Livakovic hakkında bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

Deprem felaketi sonrasında gönülleri fethetti

Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı Omuz Omuza kampanyasına katılanların arasında Livakovic de vardı.

Hırvat file bekçisi, FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı penaltılarda giydiği formasını ve eldivenini depremzedelere bağışladığını duyurmuştu. Paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

“Sevgili arkadaşlar. Türkiye’de meydan gelen depremlerden çok etkilendim ve üzgünüm. Türk halkı zor zamanlardan geçiyor. Büyük futbol ailesi olarak birleşelim ve destekleyelim. Türk halkına duyduğum sempatinin bir göstergesi olarak Dünya Kupası’nda giydiğim formamı ve eldivenlerimi bağışlıyorum. Bu zor zamanları birlikte aşacağız. Dualarım sizinle. Türkiye için omuz omuza”