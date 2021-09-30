- Haberler
- Medya Haberleri
- Gönüllerin dizisi 'Gönül Dağı'nın' kadrosu genişliyor! Bir isim daha katıldı
Gönüllerin dizisi 'Gönül Dağı'nın' kadrosu genişliyor! Bir isim daha katıldı
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 17:16
- Güncelleme : 30.09.2021 - 17:17
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, konusu ile dikkati çekti.
Oyuncu kadrosu ve samimiyeti ile kalplere dokunan Gönül Dağı, 2. sezonu ile yeniden başladı.
Yapımını Köprü Film'in üstlendiği ve Eskişehir Sivrihisar'da çekimleri sürdürülen ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda, oyuncu kadrosu büyük oranda korundu.
Taner-Dilek, Ramazan-Asuman, Cemile ve Veysel'in aşkı herkesin beğenisini kazanırken, diziye bir oyuncu daha dahil oldu.
Diziye dahil olan oyuncunun kim olduğunu ve hangi rolde olacağını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.
GÖNÜL DAĞI'NA YENİ İSİM
TRT 1’de yayınlanan Çırağan Baskını, Sevda Kuşun Kanadında, Mehmetçik Kut’ül Amare ve Payitaht Abdülhamit dizilerinde rol alan Burak Haktanır, Gönül Dağı dizisine dahil oldu.
BURAK HAKTANIR'IN KARAKTEİ HAKKINDA
Burak Haktanır dizide, dolmuşçu Hamdi karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.
Dolmuşçu Sefer’le birlikte katıldığı minibüs ihalesini, babası Mezarcı İlyas'la birlikte kazanan Hamdi, Gedelli’de dolmuş şoförlüğüne başlar. Ancak Hamdi’yi kasabada hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.