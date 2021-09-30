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    Gönüllerin dizisi 'Gönül Dağı'nın' kadrosu genişliyor! Bir isim daha katıldı

    TRT ekranlarında yayınlanan ve herkesin kalbine dokunan Gönül Dağı, yeni sezonu ile başladı. Dizinin yeni bölümleri reyting rekorları kırarken, oyuncu kadrosuna ise bir isim daha dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 17:17
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    Gönüllerin dizisi 'Gönül Dağı'nın' kadrosu genişliyor! Bir isim daha katıldı

    Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, konusu ile dikkati çekti.

    Oyuncu kadrosu ve samimiyeti ile kalplere dokunan Gönül Dağı, 2. sezonu ile yeniden başladı.

    Yapımını Köprü Film'in üstlendiği ve Eskişehir Sivrihisar'da çekimleri sürdürülen ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda, oyuncu kadrosu büyük oranda korundu.

    Taner-Dilek, Ramazan-Asuman, Cemile ve Veysel'in aşkı herkesin beğenisini kazanırken, diziye bir oyuncu daha dahil oldu.

    Diziye dahil olan oyuncunun kim olduğunu ve hangi rolde olacağını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

    GÖNÜL DAĞI'NA YENİ İSİM

    TRT 1’de yayınlanan Çırağan Baskını, Sevda Kuşun Kanadında, Mehmetçik Kut’ül Amare ve Payitaht Abdülhamit dizilerinde rol alan Burak Haktanır, Gönül Dağı dizisine dahil oldu.

    Gönüllerin dizisi Gönül Dağı nın kadrosu genişliyor! Bir isim daha katıldı #1

    BURAK HAKTANIR'IN KARAKTEİ HAKKINDA

    Burak Haktanır dizide, dolmuşçu Hamdi karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

    Dolmuşçu Sefer’le birlikte katıldığı minibüs ihalesini, babası Mezarcı İlyas'la birlikte kazanan Hamdi, Gedelli’de dolmuş şoförlüğüne başlar. Ancak Hamdi’yi kasabada hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.

    Gönüllerin dizisi Gönül Dağı nın kadrosu genişliyor! Bir isim daha katıldı #2

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