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Gönüllerin dizisi 'Gönül Dağı'nın' kadrosu genişliyor! Bir isim daha katıldı

Gönüllerin dizisi 'Gönül Dağı'nın' kadrosu genişliyor! Bir isim daha katıldı

TRT ekranlarında yayınlanan ve herkesin kalbine dokunan Gönül Dağı, yeni sezonu ile başladı. Dizinin yeni bölümleri reyting rekorları kırarken, oyuncu kadrosuna ise bir isim daha dahil oldu.