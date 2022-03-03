Google'dan sildirmek istemişti! Tuvana Türkay'ın eski nişanlısı Survivor'ın topçusu çıktı...

Oyuncu Tuvana Türkay'ın bir zamanlar birlikte olduğu ismin Survivor All Star 2022 kadrosunun sevilen yarışmacısı çıktı. Çift, 1.5 yıl birlikteliğin ardından 6 ay nişanlı kaldı ve ayrıldı.

Son zamanların başarılı isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, özel hayatıyla zaman zaman magazin gündemine geliyor.

Kağıt Ev, Yasak Elma, Deli Gönül, Oyunbozan, Kara Para Aşk gibi dizilerde rol alan oyuncu, öte yandan müzikle ilgilenmeye devam ediyor.

Bir dönem kendisinden 37 yaş büyük olan Selçuk Yöntem ile sevgili olduğu iddia edilen Tuvana Türkay, şimdilerde bekarlığın tadını çıkartıyor.

Türkay'ın eski aşk defterini açanlar ise, "Survivor" sürpriziyle karşılaşıyor.

Yetenekli oyuncu, Survivor All Star kadrosunda yer alan eski futbolcu ile bir zamanlar büyük bir aşk yaşamış...

SERCAN YILDIRIM İLE NİŞANLIYDI

2012 senesinde sevgili olduğu Survivor Sercan Yıldırım ile 2013'te nişanlanan Tuvana Türkay, aradığı mutluluğu bulamadı.

1,5 yıl birlikteliğin ardından Tuvana Türkay ilişkilerini sonlandırmıştı.

Türkay, “1,5 yıldır beraberiz, altı ay önce nişanlandık. Her şey çok hızlı gelişti. Evliliğe psikoljik olarak hazır hissetmiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Daha sonra futbolcu Alper Potukla birliktelik yaşayan Türkay, Sercan Yıldırım'la olan fotoğraflarının kaldırılması için Google'a başvurmuştu.