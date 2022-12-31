Gören DM'ye koştu! İbo'nun kızı Dilan Çıtak cesur çıktı, o pozlara beğeni yağdı...

İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Bir dargın bir barışık olan baba kız, artık küslüklere noktayı koydu. Dilan Çıtak, yılbaşına özel yayınlanan İbo Show'a konuk oldu.

İbo'nun kızı Dilan izleyicilerin merceğine girdi. Müzik hayatına soluksuz devam eden Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter ile hayatını birleşitrdi.

Öte yandan sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Çıtak, profilini görenleri şoke etti.

Dilan Çıtak'ın cesur pozları

33 yaşındaki Dilan Çıtak'ın Instagram karelerini görenler dumur oldu.

Birbirinden iddialı paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı fiziği ve güzelliğiyle beğenileri aldı.

Cesur kıyafet tercihleri yapan Dilan Çıtak, iddialı kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.