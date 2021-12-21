Gören dönüp bir daha bakıyor! Aslı Enver'in güzelliğiyle büyüleyen kız kardeşi Anıl Enver...

Gören dönüp bir daha bakıyor! Aslı Enver'in güzelliğiyle büyüleyen kız kardeşi Anıl Enver...

Son olarak Babil dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Aslı Enver'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi. Enver'in kız kardeşi Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Hayat Bilgisi gibi güçlü yapımlarda boy gösteren güzel oyuncu Aslı Enver, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Son olarak başrolünü Halit Ergenç ve Ozan Güven ile paylaştığı Babil dizisinde rol alan Aslı Enver, şimdilerde ''Skandal'' adlı bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

TİYATROYLA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURDU

Sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Enver, 1984 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.

12 yaşına kadar Londra'da yaşayan ünlü oyuncu, Türkiye'ye döndükten sonra uyum problemi yaşadı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydolan güzel oyuncu, tiyatroyla güçlü bir bağ kurdu ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti.

BİRÇOK YAPIMDA BOY GÖSTERDİ

Ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Aslı Enver, ilk olarak Uzay Sitcomu isimli bir dizide oynadı.

Sonrasında Hayat Bilgisi'nde rol alan oyuncu, ilk başrol deneyimini Kavak Yelleri dizisiyle yaşadı. Ardından Suskunlar, Kayıp, Mutlu Ol Yeter, Kış Güneşi gibi yapımlarda rol aldı.

BİRKAN SOKULLU İLE EVLENDİ

Aslı Enver, 2012 yılında şimdilerde Masumlar Apartmanı'nda rol alan meslektaşı Birkan Sokullu ile dünyaevine girmişti.

2015 yılında Sokullu'dan boşanan Enver, daha sonra şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşamıştı. Evlenmeleri beklenen ünlü çift, ani bir şekilde yollarını ayırdı.

KIZ KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Son olarak bir süredir aşk yaşadığı Sarp Batur ile ayrılığıyla günüdeme gelen Aslı Enver'in hayatına dair araştırma yapanlar, gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Anıl Enver'i görünce şaştı kaldı.

Tam adı Anıl Hıybeti Enver olan Anıl Enver, güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı. Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.