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    Gören mest oldu! Melis Sezen mini taytıyla yere oturdu, bacaklarını açtı! 'Altına bir şey koy'

    Sadakatsiz'in final yapmasıyla tatil moduna geçen Melis Sezen, yeni okumalara başladı. Sezen, ev modunu takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 18:47
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    Gören mest oldu! Melis Sezen mini taytıyla yere oturdu, bacaklarını açtı! 'Altına bir şey koy'

    Sadakatsiz dizisinin "Derin"i Melis Sezen, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

    Paylaşımları ve pozlarıyla binlerde beğeni alan Melis Sezen, şimdilerde dinleniyor.

    1,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, evdeki halini Instagram'dan yayınladı.

    Melis'in ev hali

    Dekolteli kıyafet tercihleri nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirilen Melis Sezen, bu sefer evden paylaşım yaptı.

    25 yaşındaki oyuncu, spor tarzıyla dikkat çekti. Mini taytı ve büstiyeriyle doğal bir poz veren Sezen, takipçilerinden yine beğeniyi kaptı.

    Melis Sezen'in pozunu görenler, "Üşüteceksin", "Altına bir şey koy", "Her türlü güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

    İşte Melis Sezen'in yeni paylaşımı...

    Gören mest oldu! Melis Sezen mini taytıyla yere oturdu, bacaklarını açtı! Altına bir şey koy #1

    Gören mest oldu! Melis Sezen mini taytıyla yere oturdu, bacaklarını açtı! Altına bir şey koy #2


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