Görevimiz Tehlike 3 film konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncu kadrosu ve özeti

Görevimiz Tehlike 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görevimiz Tehlike 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği detaylar haberimizde...

Filmin meraklıları bu akşam televizyonda yayınlacak olan Görevimiz Tehlike 3 saat kaçta, konusu nedir gibi soruları araştırıyor.

2006 yapımı aksiyon macera türündeki filmin başrolünde Tom Cruise yer alıyor.

Tom Cruise, Mission: Impossible III ile gizli ajan Ethan Hunt rolüne geri döndü. Üstelik bu kez karşısında bugüne kadar yüzyüze geldiği en zorlu düşmanı var. Yaptığı işlerden en küçük bir pişmanlık veya vicdan azabı duymayan uluslararası silâh ve bilgi sağlayıcısı Owen Davian'ın hakkından gelmek zorunda.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 KONUSU NEDİR?

Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı.

Fakat ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmayacaktır. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle çıkagelmiştir...

Azılı bir silah kaçakçısı olan Owen Davian kimse tarafından durdurulamamıştır. Bu suçluyu yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan tek kişi Ethan Hunt'tır...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Görevimiz Tehlike 3 filmi 17 Kasım Salı günü Star TV ekranlarında saat 20.00 ve 22.45'te izleyicilerle buluşacak.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?