Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi hangi kanalda? Görevimiz Tehlike Yansımalar konusu ve oyuncuları

Görevimiz Tehlike Yansımalar filmi hangi kanalda? Görevimiz Tehlike Yansımalar konusu ve oyuncuları

Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Görevimiz Tehlike serisinin altıncı filmi olan Yansımalar hangi kanalda saat kaçta oynayacak merak ediliyor.

Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu filmseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan film serisinin altıncısı olan Yansımalar, aksiyon macera türünde yer alıyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR KONUSU NEDİR?

Solomon Lane'nin yakalanmasından iki yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler adlı bir terörist grup olarak yeniden örgütlenmiştir. Ethan Hunt ise, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı bir sürecin içindedir.

Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevinin ters gitmesi sonucunda dünya, sendikanın eski üyeleri tarafından kurulan bir terör örgütü olan Havariler'in tehdidi ile karşı karşıya kalır.

Bu yüzden CIA ile ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği ve görevi yerine getirmeyi kendi başına üstlenince CIA sadakatini ve güdülerini sorgulamaya başlar ve onu kara listeye alır.

Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana karşı bir yarışa girecektir.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi, 4 Kasım Çarşamba günü Star TV ekranlarında saat 20.00 ve 23.00'da izleyicilerle buluşacak.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR OYUNCULARI KİMLER?