Görünmeyen Misafir filmi konusu nedir? Görünmeyen Misafir oyuncuları..

2017 yılı İspanyol yapımı Görünmeyen Misafir filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında sinema severlerle buluşacak. Peki Görünmeyen Misafir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Oriol Paulo'nun oturduğu, başrollerinde Mario Casas ve Barbara Lennie gibi isimlerin yer aldığı Görünmeyen Misafir filmi, bu akşam saat 23.35'te TRT 1 ekranlarına geliyor.

Sürpriz sonlu hikayesi ile izleyenleri şok eden aksiyon ve gerilim türündeki Görünmeyen Misafir filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Bir otel odasında, ölü sevgilisinin yanında uyanan genç iş adamı, nasıl cinayet şüphelisi haline geldiğini anlamak için kendine ünlü bir avukat tutar ve serüven bu şekilde başlar.

Peki Görünmeyen Misafir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Görünmeyen Misafir konusu ve oyuncuları...

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR KONUSU NEDİR?

Varlıklı bir iş adamı olan Adrián Doria, Asya pazarı ile yaptığı ticari anlaşmaları ve yüksek teknoloji şirketi nedeniyle 'Yılın Adamı' olarak adlandırılmıştır. Bir dağ oteli odasında yanında fotoğrafçı sevgilisi Laura Vidal'ın cesedi dururken polis tarafından tutuklanır.

Kendisine güvenilir bir savunma mekanizması oluşturmak için kendi avukatı Felix Leiva tarafından tavsiye edilen ve tanık hazırlama ile adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır. Adrian, Virginia'yla cinayet ve sevgilisi Laura ile ilişkisi hakkında konuşur. Her ikisi de Daniel Garrido adında bir adamın öldüğü araba kazasında yer almıştır.

Laura'nın Daniel'in ölümü nedeniyle hapse girmekten kaçınmak için Laura'nın onu nasıl yönlendirdiğinden söz eder. Aynı zamanda avukatı Felix, olayların seyrini değiştirebilecek bir delil araştırmaktadır.

Virginia ve Adrian, vaka hakkında konuşmalarını sürdürürler ama Adrian'ın ifadesinden ikna olmayan Virginia onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar. Bulmacada gerçek ve yalan kolayca yer değiştirecektir.

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

2017 İspanyol yapımı filmin başrollerinde; Mario Casas, Barbara Lennie, Jose Coronado, Francesc Orella, Paco Tous yer alıyor.