Gözler 6 Eylül Çarşamba Yayın Akışında: İşte Ekranda Olacaklar...

Reyting yarışında bir gün daha başlıyor.
Çarşamba günü her bir saatte farklı birçok yapım izleyicilerle buluşacak.
Bu akşam Güldür Güldür Show, Mekanik 2: Suikast, Safir, Düğün Dernek, Benim Güzel Ailem, Recep İvedik 5 ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 6 Eylül Çarşamba 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyate
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13:45 En Hamarat Benim
16:00 Bu Tabak Kimin?
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5(Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star