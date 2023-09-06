Gözler 6 Eylül Çarşamba Yayın Akışında: İşte Ekranda Olacaklar...
ensonhaber.com

Reyting yarışında bir gün daha başlıyor.

Çarşamba günü her bir saatte farklı birçok yapım izleyicilerle buluşacak.

Bu akşam Güldür Güldür Show, Mekanik 2: Suikast, Safir, Düğün Dernek, Benim Güzel Ailem, Recep İvedik 5 ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, ve programlar yayınlanacak? İşte 6 Eylül Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyate

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:00 Bu Tabak Kimin?

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 5(Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star