'Gözler aynı abisi!' Oğlum dizisinin Bulut’u Kubilay Aka'nın kız kardeşi, Instagram'ı estiriyor...

Şimdilerde Oğlum dizisinde hayat verdiği Bulut karakteriyle ekranlarda olan Kubilay Aka'nın kız kardeşini görenler, güzelliği karşısında şaşıp kalıyor. İşte Kubilay Aka'nın kardeşi Elif İlayda Aka...

Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandıran yetenekli ve yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, Oğlum dizisiyle seyirci karşısında...

Bulut karakterine hayat veren Aka, performansı ile beğeni toplarken özel hayatı ile de merak konusu oluyor.

Miray Daner ile aşkı magazin gündemind epey ye alan Aka şimdilerde yalnızlığın tadını çıkarırken, gözler ailesine çevrildi.

KUBİLAY AKA'NIN KIZ KARDEŞİ

26 yaşındaki Kubilay Aka'nın bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşıp kalırken, güzelliğini görenler ise adeta büyüleniyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Elif İlayda Aka, verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Kubilay Aka ve kardeşi İlayda Aka'nın benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor.

İşte Elif İlayda Aka'dan pozlar...