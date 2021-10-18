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    Gözlerden uzak büyütüyordu! İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun çocukları

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı. Ünlü şefin çocukları Deniz ve Derin'i görenler şaşıp kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 17:59
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    Gözlerden uzak büyütüyordu! İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun çocukları

    4 sezondur TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor.

    Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da araştırma konusu oluyor.

    Bir dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef programındaki bir editörle aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı.

    Özellikle baba-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.

    2 ÇOCUĞU VAR

    Somer Sivrioğlu'nun  2019 yılında boşandığı eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.

    Gözlerden uzak büyütüyordu! İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun çocukları #1

    OĞLU TİYATROCU

    Avustralya Sidney'de yaşayan Deniz Sivrioğlu, tiyatroyla ilgileniyor. Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

    İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları...

    Gözlerden uzak büyütüyordu! İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun çocukları #2

    Gözlerden uzak büyütüyordu! İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun çocukları #3

    Gözlerden uzak büyütüyordu! İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun çocukları #4

    Gözlerden uzak büyütüyordu! İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun çocukları #5

    Gözlerden uzak büyütüyordu! İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun çocukları #6

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