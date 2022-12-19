Gözlerden uzaktaydı! Kalp krizi geçiren sanatçı Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl?

42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Ünlü isim kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Peki Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl?

2000'li yıllara damgasını vuran ve Aramazsan Arama şarkısıyla çokça konuşulan Gökhan Özen'in sağlık durumu ünlü ismin paylaşımı sonrası merak edildi. Özen, hayranlarını üzen bir haberi takipçileriyle paylaştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan ve son haliyle de çokça konuşulan Gökhan Özen sosyal medya hesabı üzerinden kalp krizi geçirdiğini açıkladı. Peki Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl?

Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl?

Senelerdir yurt dışında yaşayan Gökhan Özen paylaşımında "Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı ülkeyi sessiz sedasız terk etmiş ve yaklaşık 7 yıldır Los Angeles'ta yaşamaktaydı. Şarkıcının son halini görenler ünlü ismi halen genç bularak "Yaşlanmıyor" yorumlarında bulundu.