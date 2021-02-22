Gözlerinin Ardında 2. sezon ne zaman? Gözlerinin Ardında dizi konusu ve oyuncuları

Gözlerinin Ardında 2. sezon ne zaman? Gözlerinin Ardında dizi konusu ve oyuncuları

Netflix'in yeni dizisi Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında) 1.sezonu ile seyircilerin beğenisini topladı. Sürpriz bir bölümle biten dizinin ikinci sezonu merak konusu oldu.

Netflix'te yayınlanmaya başlanan Gözlerinin Ardında (Behind Her Eyes) dizisi binlerce kişi tarafından izlendi. Kısa sürede en çok izlenenlere giren dizinin 2. sezonu ise merakla bekleniyor.

Astral seyahat ile bir aşk üçgeni arasında geçen gizem dolu hikayeyi anlatan filme dair detaylar araştırılıyor.

Sarah Pinborough’ın Behind Her Eyes adlı kitabından uyarlanmış olan dizinin ikinci sezonu ne zaman? sorusu akıllarda yerini aldı.

Peki Gözlerinin Ardında 2. sezon yayınlanacak mı? Behind Her Eyes 2. sezon ne zaman başlayacak?

GÖZLERİNİN ARDINDA 2. SEZON NE ZAMAN?

17 Şubat'ta izleyicisiyle buluşan dizi için 2.sezon çıkış tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak 2. sezonun olup olmayacağına ilişkin henüz net bir açıklama yok.

Yapımcıların pandemi nedeniyle yeni yapımlara onay vermeleri zorlaşmış durumda. Dizinin seyirci tepkisine göre 2. sezonu gelebilir. Ancak dizi 1 sezon ile de bitebilir.

Dizi çekimlerinin başında bir sezon olarak karar verildiği, fakat sürpriz son ile bittiği için ikinci sezon için onay alabileceği konuşulmakta..

GÖZLERİNİN ARDINDA DİZİ KONUSU

Bekar olan bir anne, psikiyatrist patronu ile ilişki yaşadığı sırada, patronunun gizemli olan karısı ile de gizli bir arkadaşlık kurduktan sonra kendisini sapkınca zihin oyunları içinde bulur.

Dizide 1 tane oğlu olan bekan bir anne ile bir psikiyatristin ofisinde yarı zamanlı olarak çalışmakta olan Louise anlatılmakta. Patronu ile yeni bir ilişki başlatan Louise patronunun karısı ile de beklenmeyen bir arkadaşlığa başlar.

Yeni patronu David ile yeni bir ilişkinin kapılarını açtığında dünyayı sarsan ve sevgilisinin eşi Adele ile de beklenmeyen bir arkadaşlık kuran Louise’nin hayatı git gide garipleşmektedir.

Louise kendisini hiçbir şeyin ve hiç kimsenin göründüğü gibi olmadığı tehlikeli bir sırlar ağına hapsedilmiş olarak bulduğunda, alışılmışın dışında bir aşk üçgeni kısa zamanda karanlık, psikolojik bir gerilim ile sapkın ifşaat hikayesine dönüşmektedir.

GÖZLERİNİN ARDINDA OYUNCU KADROSU