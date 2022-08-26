Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş'in Banu'su yaptırdığı estetiklerle yok artık dedirtti...

Yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen Çılgın Bediş dizisinde Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın, öyle bir değişime uğradı ki görenler inanamıyor. İşte, başarılı oyuncunun son hali...

1996-2001 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Çılgın Bediş dizisi, Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Tekrar bölümleri günümüzde bile izlenen komedi ve gençlik türündeki Çılgın Bediş dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu.

Başrollerini Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil ve Cenk Torun'un paylaştığı dizide hayat verdiği Banu karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın'ın şimdi ne yaptığı merak konusu oldu.

Dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşen Sonay Aydın, yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüştü.

Sadece görüntüsü değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın, son halleriyle dikkat çekti.

İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi…