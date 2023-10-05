Gözlerinize inanamayacaksınız! Survivor Özlem Çalın'ın son halini görenler tanıyamıyor.. Survivor'ın eski yarışmacılarından Özlem Çalın'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Özlem Çalın'ın yıllar içindeki değişimi..

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Survivor Aslanlar Kanaryalar yarışmasıyla tanınan ve adından söz ettiren daha sonra 2015 yılında yayınlanan Survivor All Star sezonunda da yarışan Özlem Çalın sosyal medyada gündem oldu.

Özlem Çalın'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıllar içindeki değişimi ile şaşırtan Özlem Çalın'ın son hali merak uyandırdı.

Survivor yarışmasının ardından ünlenen Özlem Çalın sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Çalın'ın profilini ziyaret edenler Özlem Çalın'ı tanımakta zorlanıyor.

Birçok spor dalı ile ilgili olan Özlem Çalın bol bol paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Yüzme, pilates, tenis ve cimnastik ile ilgilenen ve koçluk yapan Özlem Çalın'ın iki kız çocuğu bulunuyor.

Özlem Çalın sosyal medya hesabından kızları ile bol bol paylaşım yapıyor.

İşte Özlem Çalın'ın son hali..