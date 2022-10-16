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    GÖZÜNÜZ AYDIN I Bu burçlara 2023 yılında evlilik var!

    2023 yılının evlilikten yana şansı olan burçları belli oldu. Açıklanan bu 4 burç, 2023 yılında gerçek aşkı bulup evlilikle taçlandırma şansına sahip olacak.
    • 16.10.2022 - 15:05
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    GÖZÜNÜZ AYDIN I Bu burçlara 2023 yılında evlilik var!

    2021-2022 yılında ay düğümleri İkizler - Yay aksından çıkıp, Boğa ve Akrep aksında gerçekleşen tutulmaları gündemimize getirdi.

    Bu tutulmalar 2023 yılında yerini Koç - Terazi aksında gerçekleşecek olan olaylara bırakacak.

    Tutulma aksının değişmesi ise birçok kişinin hayatını mercek altına almaya başlayacak.

    Bu tutulmaların değişmesi birçok kişinin evlenmesine olanak sağlayacak. Bu tutulmalar sayesinde özel hayatımızı iyi ve kötü anlamda canlanacak.

    Ancak herkesi etkileyen bu tutulmalar, doğum haritasına göre etkilerini değiştirebiliyor.

    Peki, Hangi burçlar 2023 yılında evlenecek? İşte o şanslı 4 burç!

    2023 yılında evlenecek burçlar

    • Koç
    • Terazi
    • Yengeç
    • Oğlak

    Astrologlar yukarıda yer alan burçların evlilik için şanslı olduğunu belirtiyor. Ancak tek başına bu burçlara sahip olmak yetmiyor.

    Evlilik işsaretleri için, doğum haritasının tamamının incelenmesi gerekiyor.Astrolojiye inananlar, bu incelemeyi uzman bir astrolog eşliğinde yapabilir.

    GÖZÜNÜZ AYDIN I Bu burçlara 2023 yılında evlilik var! #1

    Şans ve bereket gezegeni Jüpiterin de Koç burcunda yer alacak olması, 2023 yılındaki sanşlı burçlar arasında Koç, Aslan ve Yayı eklememize de neden oluyor.

    Koç burçları 2023 yılında hem evlilikten hem de birçok açıdan şanslı!


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