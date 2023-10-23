Gözyaşlarıyla elendi! 22 Ekim MasterChef All Star’a veda eden isim... Masterchef All Star’da dün akşam tarihin en kritik gecesi yaşandı. Eski şampiyonlar ve ikinciler eleme potasında kıran kırana mücadele etti. Gecenin sonunda favori yarışmacı, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti. İşte 22 Ekim MasterChef elenen isim…

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TV8'in en popüler yarışma programlarından biri olan MasterChef All Star, jürisinde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun bulunduğu devasa bir mücadeleye sahne oluyor.

Her hafta izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan bu program, Bu haftaki eleme gecesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Somer Şef'in "Ben böyle pota görmedim. İki şampiyon, iki ikinci, bir de dördüncü var potada. Allah kolaylık versin." Sözleriyle gergin bir atmosfer bıraktı.

Son dörde kalan Tanya, Cemre, Alican ve Azize, Somer Şef'in kadayıflı karides tabağını hazırlamak için kıyasıya yarıştılar.

Gecenin sonunda elenen isim sonunda belli oldu. Yarışmacı, gözyaşları içinde MasterChef’e veda etti. İşte elenen isim...

MasterChef All Star'da dün akşam kim elendi?

Gecenin sonunda en başarısız tabağı yaparak yarışmaya veda eden isim Azize oldu. Yarışmacı, veda ederken gözyaşlarını tutamadı.