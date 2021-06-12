Grup Laçin üyeleri kimlerdir? İbo Show konuğu Grup Laçin hakkında bilgiler..

90'lı yılların sevilen Türk müzik grubu Grup Laçin, Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show programına konuk oluyor. İzleyiciler, Grup Laçin ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki Grup Laçin kimdir?

Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kurulan Grup Laçin, Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor.

Programın izleyicileri,1998 senesinde Altın Kelebek ödülüne layık görülen Grup Laçin üyeleri kimlerdir, isimleri ne, kaç yılında kuruldu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Farklı ve eğlenceli performanslarıyla 13 yılda 7 albüm çıkaran grubun eski üyeleriyle beraber toplamda 9 üyesi bulunuyor.

Peki Grup Laçin üyeleri kimlerdir? İşte İbo Show konuğu Grup Laçin hakkında merak edilenler…

GRUP LAÇİN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Grup Laçin, 1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kurulan bir Türk müzik grubudur. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup, 90'lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başlamıştır.

5 üyeden oluşan Laçin Grubu; 1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek,1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım, 2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sunmuştur.

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok uluslararası kültürel etkinliklerde bulunan Grup Laçin, 1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü almıştır.