Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
369.745
2.73%
BTXN Coin
7.47
1.21%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Gül Masalı'nın Gonca'sı mini tenis eteğiyle kortları inletti! 'Taş gibisin'

    Gül Masalı dizisinin yıldızı Gülper Özdemir'in tenis kortundaki pozlarına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gül Masalı'nın Gonca'sı mini tenis eteğiyle kortları inletti! 'Taş gibisin'

    Almanya'da doğup büyüyen ve ardından Türkiye macerasına başlayan Gülper Özdemir, yer aldığı projelerde adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Çocukluk yıllarından beri oyunculuk sevdalısı olan ve eğitimini de bu doğrultuda şekillendiren Gülper Özdemir, Türkiye’deki ilk oyunculuk deneyimi Bana Sevmeyi Anlat isimli dizi ile gerçekleştirdi.

    Ardından, Beyaz Gece, Bana Sevmeyi Anlat, Kara Yazı,Tutsak,Meleklerin Aşkı ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol aldı.

    Şimdilerde ise ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı'nda "Gonca" karakteriyle başrolü oynayan güzel oyuncu, performansı ile göz dolduruyor.

    Gülper Özdemir kortta

    Aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan Gülper Özdemir, güzelliğiyle hayran bırakıyor

    Sporla arası çok iyi olan Gülper Özdemir, tenisle ilgileniyor.

    Korttan pozlar veren güzel oyuncu, takipçileriyle de o anları paylaşıyor.

    Gül Masalı nın Gonca sı mini tenis eteğiyle kortları inletti! Taş gibisin #1

    Gül Masalı nın Gonca sı mini tenis eteğiyle kortları inletti! Taş gibisin #2


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Suudi Arabistan ve ABD'den işbirliği vurgusu
    Dünya

    Suudi Arabistan ve ABD'den işbirliği vurgusu

    'Suriyeliler çocuğun yüzüne kezzap attı' iddiası ortalığı karıştırdı
    Gündem

    'Suriyeliler çocuğun yüzüne kezzap attı' iddiası ortalığı karıştırdı

    Görüş Bildir