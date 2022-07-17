Gül Masalı'nın Gonca'sı mini tenis eteğiyle kortları inletti! 'Taş gibisin'

Gül Masalı dizisinin yıldızı Gülper Özdemir'in tenis kortundaki pozlarına beğeni yağdı.

Almanya'da doğup büyüyen ve ardından Türkiye macerasına başlayan Gülper Özdemir, yer aldığı projelerde adından söz ettirmeyi başarıyor.

Çocukluk yıllarından beri oyunculuk sevdalısı olan ve eğitimini de bu doğrultuda şekillendiren Gülper Özdemir, Türkiye’deki ilk oyunculuk deneyimi Bana Sevmeyi Anlat isimli dizi ile gerçekleştirdi.

Ardından, Beyaz Gece, Bana Sevmeyi Anlat, Kara Yazı,Tutsak,Meleklerin Aşkı ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol aldı.

Şimdilerde ise ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı'nda "Gonca" karakteriyle başrolü oynayan güzel oyuncu, performansı ile göz dolduruyor.

Gülper Özdemir kortta

Aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan Gülper Özdemir, güzelliğiyle hayran bırakıyor

Sporla arası çok iyi olan Gülper Özdemir, tenisle ilgileniyor.

Korttan pozlar veren güzel oyuncu, takipçileriyle de o anları paylaşıyor.