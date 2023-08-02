Gülcan Arslan havuza üstsüz girdi! O anları da sosyal medyadan yayınladı... "Ayar vermişsin" Bugüne kadar verdiği cesur pozlarla konuşulan Gürcan Arslan, havuza üstsüz girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya gelen Gülcanm Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro üzerine eğitim aldı.

Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan Arslan, güzelliği ve oyuncluğuyla gönüllerde taht kurdu.

Oldukça cesur olan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Arslan, son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.

Bu dizinin akabinde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Gülcan Arslan, tatilden paylaştığı kare ile yeniden gündem oldu.

Üstsüz kare geldi

Cesur pozlarıyla bilinen Gülcan Arslan bu kez beğeni rekoru kırdı. Ünlü oyuncu üstsüz havuza girdi. Göğüslerini ise elleriyle kapattı.

O anları yayınlayan Gülcan Arslan'a ise hayranları kayıtsız kalamadı. Bazıları kareden rahatsız olurken bazıları ise güzelliğine değinmeden edemedi.