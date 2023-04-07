Gülcemal dizisi 2. bölüm fragmanı yayında! "Seni ancak ölürsem bırakırım" Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın başrollerini paylaştığı Gülcemal dizisi, ilk bölümüyle beğenildi. Fox TV'de yayınlanan Gülcemal'in 2. bölüm fragmanı da geldi. Fragmana, Deva'nın Gülcemal'e sözleri damga vurdu.

Yapımını MF Yapım’ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı “Gülcemal” dizisi, görücüye çıktı.

Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in başrolde olduğu Gülcemal, ilk bölümüyle seyircinin beğenisini kazandı.

Dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi isimler de yer alıyor.

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal ile güzeller güzeli Deva'nın nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

1. bölümü yayınlanan Gülcemal'den 2. bölüm fragmanı geldi.

13 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan Gülcemal yeni bölümü, 2. bölüm 1. fragmanıyla dikkat çekti.

Yayınlanan fragmana Deva ile Gülcemal'in karşılıklı sahneleri damga vurdu.

Peki, Gülcemal 2. bölümde neler olacak? İşte fragmanı...