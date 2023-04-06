Gülcemal dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? İşte Gülcemal konusu ve oyuncuları! FOX TV’nin yeni dizisi Gülcemal, bu akşam izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış’ın yer aldığı dizinin detayları merak ediliyor. Peki Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Dizinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

FOX TV yepyeni bir diziyle geliyor. Melis Sezen ve Murat Ünalmış’ın yer aldığı Gülcemal dizisi için geri sayım başladı.

Fragmanlarıyla büyük ilgi gören Gülcemal dizisi, bu akşam FOX TV ekranlarında saat 20:00’de izleyici ile buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan Çalışkan kaleme alıyor.

Merakla beklenen ekranların yeni dizisinde Gülcemal karakterine Murat Ünalmış, Deva karakterine ise Melis Sezen hayat veriyor.

Gülcemal dizisi için araştırmalar hız kazandı. Peki Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal uyarlama mı, gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler, konusu ve oyuncuları…

Gülcemal dizisinin konusu

Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler.

Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir. Annesizliği, çocukluk yarasına saklayıp o yarayı hiç kapatmayan Gülcemal güçlü ve acımasız bir adamdır. Annesinin deyimiyle bir yılan. Ancak daha Bursa’ya döndüğü ilk gün uzun kirpikli bir kızla karşılaşır.

Korku ve öfkeyle başlayan bu tanışıklık uzun sürecek bir hikayenin ilk cümlesidir halbuki. Deva, Gülcemal’in annesi Zafer hanıma çalışan bir ipek boyama ustasıdır. Üstelik Deva’yı, Zafer Pehlivan büyütmüştür. Onun manevi annesidir ve Deva evlenmek üzeredir. Ancak bu düğünün olmaması için Gülcemal ve onun en büyük düşmanı Zafer Pehlivan elinden geleni yapacaktır.

Herkesin kendince bir hesabı vardır bu düğünün bozmak için. Her şeyden habersiz masum Deva ise hayatının bir gün içinde paramparça oluşunu izleyecektir.

Gülcemal dizisi nerede çekildi?

Gülcemal dizisi Bursa'da çekiliyor. Ancak dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul’da devam edecek.

Gülcemal uyarlama mı?

Dizinin gerçek bir hikaye olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Oyuncu kadrosu

· Murat Ünalmış (Gülcemal)

· Melis Sezen (Deva)

· Edip Tepeli

· Nilay Erdönmez

· Atilla Şendil

· Cahit Gök

· Nilüfer Açıkalın

· Samet Kaan Kuyucu

· Meltem Akçöl

· İpek Ayaz Kortunç

· Sabahattin Yakut

· Gökçem Çoban

· Melike Küçük

· Ayda Aksel