Gülcemal dizisinin yıldızı Murat Ünalmış’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o dizide birlikte oynamışlar… Bu akşam FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Gülcemal dizisinde Gülcemal karakterine hayat veren ünlü oyuncu Murat Ünalmış, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eski eşi tanıdık çıktı. Meğer bir dönem aynı dizide rol almışlar.

FOX TV'nin yeni dizisi Gülcemal, bu akşam izleyici karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Dizinin başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan Çalışkan'ın üstlendiği Gülcemal dizisi için geri sayım başladı.

Diziye kısa bir zaman kala oyuncuları gündeme geldi. Dizide Gülcemal karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın özel hayatı da merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun özel hayatını araştıranlar, eski eşini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Deli Gönül, Bir Zamanlar Çukurova, Yer Gök Aşk gibi başarılı yapımlarda rol alan Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Meğer Murat Ünalmış ve eski eşi birlikte aynı dizide rol almış, dizinin yayınlandığı dönemlerde dünya evine girmişler. İşte Murat Ünalmış'ın eski eşi...

Eski eşi Yer Gök Aşk'ın yıldızı çıktı!

Gülcemal dizisiyle ekranlara çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Murat Ünalmış, 2010-2013 yılları arasında Yer Gök Aşk dizisinde rol almıştı.

O dönem dizide Yusuf karakterini canlandıran Murat Ünalmış, Havva karakterine hayat veren Birce Akalay ile dünya evine girmişti.

Kuş Uçuşu, Siyah Beyaz Aşk, Yer Gök Aşk gibi projelerde oyunculuğuyla adından söz ettiren Birce Akalay, Murat Ünalmış ile 1 yıl evli kaldı.

2011 yılında dünya evine giren ikili, 2012 yılında boşandı. İkilinin bu evliliğini duyan şaştı kaldı.

Evliliği kısa süren Murat Ünalmış ve Birce Akalay’ın boşanma sebeplerinin “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” olduğu ifade edilmişti.