Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen bindallısıyla mest etti! "Bu güzellik her derde deva" Yeni dizi Gülcemal'de Deva karakterini canlandıran Melis Sezen, güzelliğiyle beğeni topladı. Melis Sezen'i bindallı ile görenler, beğeni butonunu çökertti.

Asıl çıkışını Sadakatsiz dizisinin "Derin" karakteriyle yakalayan Melis Sezen, bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Paylaşımları ve pozlarıyla binlerde beğeni alan Melis Sezen, şimdilerde yeni bir dizide rol alıyor.

Gülcemal Deva karakteri

Fox TV'nin yeni dizisi Gülcemal'de Deva karakterini canlandıran Sezen, ilk bölümden beğeni topladı.

Deva adı gibi dertlere çare, yanında durduğuna derman olan güzeller güzeli bir kız. Yüzünde gençliğin tazeliği var. Gözleri insanın içine işleyecek türden. Okumasını bilene, içini görene bambaşka bir dünya…

Göreni bir daha döndürüp baktıracak kadar güzel ve ışıklı bir kızdı. Naif görüntüsünün altında güçlü ve sert bir kadın vardı. O öyle masal prensesi naifliğinde bir kız değildi. İstedikleri konusunda kaya gibi sert, inatçı, yüreği her daim dalgalı bir kız. Korkusuz. Ne karanlıktan korkar, ne ıssızlıktan. Bileğine güvenen bir kızdı Deva. Babasının kızıydı. Tıpkı Pehlivan Mustafa gibi gözü kara, gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan, kolay kolay pes etmeyen savaşçı ve inatçı biriydi.

Bindallı giydi

1,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, hem performansı hem de güzelliğiyle dikkat çekti.

25 yaşındaki Melis Sezen, bindallı kıyafetiyle beğeni topladı.