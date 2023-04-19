Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen cesur dekolteli araba pozuyla büyüledi! 'Bizi ateşe verdin resmen' Ekranlarda Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Daha önce Sadakatsiz dizisiyle de gündeme gelen ünlü oyuncu bu kez cesur dekolteli araba pozuyla görenleri büyüledi.

Televizyon ekranlarında ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan ve Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle şöhretini arttıran Melis Sezen, şimdilerde Gülcemal dizisinde Deva karakteriyle konuşuluyor. Oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isim, bu kez cesur pozuyla konuşuldu.

Bir dönem Siyah İnci dizisinde de oynayan isim, ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde rol alarak gerçekleştirmişti. Sonrasında Sevgili Geçmiş ile bir başrol deneyimi yaşamıştı. Sezen, 2019 senesinde Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde de rol almıştı.

2020 yılında Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde "Nazan" karakterine hayat veren Sezen, asıl ününü ise Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle elde etmiş ve Cansu Dere ile olan sahneleriyle haftalarca gündemden düşmemişti.

Cesur dekolteli araba pozu olay oldu

Ünlü oyuncunun, sosyal medyada sık sık paylaştığı cesur pozları çokça konuşulmuştu. Sezen, bu kez arabanın içerisinde çekildiği dekolteli cesur pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

"Bizi ateşe verdin resmen"

Siyah çizmeleri ve siyah spor takımıyla poz veren Sezen'e takipçilerinden "Bizi ateşe verdin resmen", "Gerçekten çok güzelsin" yorumları yağdı.

İşte Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...