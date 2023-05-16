Asıl çıkışını Sadakatsiz dizisinin "Derin" karakteriyle yakalayan Melis Sezen, şimdilerde yeni bir diziyle adından söz ettiriyor.
Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat veren Melis Sezen, kariyerini yükseltmeye devam ediyor.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
Paylaşımları ve pozlarıyla binlerde beğeni alan Sezen, Instagram'ı mest etti.
Çimene oturdu
Pembe saten elbisesiyle çimlere oturan Melis Sezen, o anı ölümsüzleştirdi.
Fiziği ve kusursuz teniyle dikkat çeken Sezen, takipçilerini hayran bıraktı.
25 yaşındaki Melis Sezen'in cesur pozuna beğeniler peş peşe geldi.